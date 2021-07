Spieler wehren sich gegen neuerliche Quarantäne

In anderen Ländern haben die Tennis-Profis nicht so strenge Kriterien wie in Australien erfüllen müssen. Eine Wiederholung dieser Prozedur wäre laut Tiley „ein wenig viel verlangt“. „Wenn die Bedingungen so sind wie heute, könnte es sein, dass wir die Spieler nicht überzeugen können, zu kommen“, warnte Tiley.