Paris: In diesem Pizza-Lokal arbeiten nur Roboter

Im Herzen von Paris hat am Montag eine neuartige Pizzeria eröffnet, die mit einem besonderen Clou aufwarten kann: In der Schauküche des Start-ups „Pazzi“ arbeiten ausschließlich Roboter. Handarbeit ist das nicht, aber dafür können die Kunden jeden Schritt der Zubereitung verfolgen. Bestellt wird über ein Terminal oder via Smartphone.