ServusTV abgehängt: ORF gewinnt das Formel-1-Duell

Der ORF hat das heimische Quotenrennen rund um den Formel-1-GP am vergangenen Wochenende in Spielberg für sich entschieden. Im Schnitt 677.000 Zuseher schenkten dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen ihr Vertrauen. Der Marktanteil für ORF 1 lag bei 46 Prozent in der Gesamtzielgruppe (42 Prozent bei 12-49). Auf ServusTV setzten im Schnitt 112.000 Formel-1-Fans bei einem Marktanteil von 7,6 Prozent (7,4 Prozent bei 12-49).