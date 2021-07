König Verstappen schnürt den Spielberg-Doppelpack

Bejubelt von zumindest 20.000 Oranje-Fans baute Verstappen mit dem Sieg-Hattrick seine Führung im WM-Zweikampf mit Hamilton erneut aus. Der britische Titelverteidiger musste in einem angeblich beschädigten Mercedes einmal öfter an die Box und liegt nach dem neunten von 23 Saisonläufen 32 Punkte zurück. Bereits beim kommenden Rennen in Silverstone am 18. Juli könnte eine kleine Vorentscheidung fallen. Red Bull Racing hat die jüngsten fünf Rennen gewonnen.