Sie verlieh Verstappen auch in Spielberg Flügel

Es läuft richtig rund bei Max Verstappen! Der Niederländer gibt nicht nur in der Formel-1-WM den Ton an, der Red-Bull-Star schwebt auch privat auf Wolke sieben: Seine Herzdame Kelly Piquet drückte dem 23-Jährigen auch in Spielberg beim Grand Prix von Österreich die Daumen. Am Ende durften sie gemeinsam den nächsten Erfolg bejubeln!