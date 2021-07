Wenn sich zwei Torhüter streiten

Mantl bekam Sonderlob

Der Konkurrenzkampf seiner beiden Schützlinge treibt beide an und soll langfristig das Niveau heben. In den bisherigen Testspielen ist die Taktik voll aufgegangen. Beide machten ihre Sache zur Zufriedenheit der Betreuer und wussten in den Spielen gegen Dunajska Streda (beide spielten je eine Halbzeit), gegen Olympiakos Piräus (Köhn stand über 90 Minuten am Platz) und auch beim 1:3 gegen die AS Monaco (Mantl spielte durch) zu überzeugen.