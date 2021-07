So plant Salzburg nach dem Koita-Schock

Nach Daka-Abgang ist Koitas Ausfall doppelt bitter

Das tut umso mehr weh, da die Bullen nach dem Abgang von Patson Daka besondere Hoffnungen in den Malier setzten, der in der letzten Saison bis zu seiner Dopingsperre 17 Pflichtspieltreffer erzielt hatte und die Torschützenwertung in der Bundesliga bis dahin anführte.