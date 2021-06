Völlig verkorkst: Koitas Jahr zum Vergessen

Koita fehlte damit nicht nur beim Europacup-Aus der Bullen, sondern auch in zahlreichen Frühjahrsbegegnungen in der Bundesliga sowie im ÖFB-Cup. Erst in der allerletzten Meisterschaftsrunde, beim 4:0-Heimerfolg über die WSG Tirol, durfte der Malier, der bis zu seiner Zwangspause Führender der Torschützenliste war, für 21 Minuten auf den Platz.