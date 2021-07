Skurriles Sommertheater mit Pfiff

„37 Ansichtskarten“ von Michael McKeever ist nicht die übliche Wahl für einen leichten Sommertheater-Abend, sondern löste beim Premieren-Publikum im Kulturhof Perg auch mal Stirnrunzeln aus: Der junge Avery Sutton kommt nach einer langen Europareise mit seiner Verlobten im Gepäck wieder nach Hause zurück. Dort läuft aber einiges schief - und das bezieht sich nicht nur buchstäblich auf Wände und Böden in Schräglage, sondern auch auf die Familienmitglieder: Die Mutter verwechselt Begräbnisse, die Oma steht von den Toten auf, die Tante betreibt eine Sex-Hotline und der Vater spielt Golf nur noch nachts. Was ist da los? Oder war das am Ende doch schon immer so?