Spaß mit den Strandfischen am Neusiedler See

Drei Gemeinden

Montags und Samstags ist das Team in Illmitz, dienstags und donnerstags in Neusiedl am See, mittwochs und freitags in Podersdorf am See. Das Programm ist in den Gemeinden in Zusammenarbeit mit den Tourismusverantwortlichen entstanden. So ist in Illmitz zum Beispiel der Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel ein großes Thema.