Drohne und Geo-Scanner: Schutz vor Naturgefahren

In Anbetracht der Unwetterlage in Teilen Österreichs bringt VP-LA Riedl in der kommenden Sitzung des Tiroler Landtages (7./8. Juli) einen Antrag zur Gefahrenprävention ein. Darin unterstützt der Landtag die Bemühungen der Landesregierung im Bereich der Naturgefahren. 80 Millionen Euro fließen heuer in die Verbauung von Wildbächen, in Gewässerschutz, Schutzwälder oder in Maßnahmen gegen Lawinen und Steinschlag.