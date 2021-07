Pinzgauer (34) lenkte Auto mit drei Promille

Ordentlich über den Durst getrunken hat ein Pinzgauer (34) in der Nacht auf Samstag: Gegen 3.30 Uhr beobachteten Zeugen in Kaprun, wie der Mann ein Verkehrszeichen rammte und in Schlangenlinien weiterfuhr. Teile der Verkehrstafel ragten sogar noch aus dem Radkasten des Wagens heraus, als die Polizei den alkoholisierten Lenker anhielt. Ganze drei Promille hatte er intus.