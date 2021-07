Frau T. bleibt nach Malaria-Skandal allein übrig

Es sei ihr nicht bewusst gewesen, was sie damit anrichten könnte. Wie berichtet, starb eine Patientin in Klagenfurt an der verseuchten Blutspende - außer Frau T. wurde aber niemand zur Verantwortung gezogen. “Keiner hat mir ihr geredet. Das Rote Kreuz wollte von Anfang an nichts wissen von uns. Wir werden im Stich gelassen. Man nimmt das Blut, verdient damit Geld - und das war’s dann,„ wirft Familie T. vor. Strafrechtlich wurde bisher nur die Spenderin zur Verantwortung gezogen. “Die Kosten sind hoch, belasten uns sehr. Aber das ist nichts gegen das Gefühl, mit dem meine Frau leben muss„, sagt Herr T. noch abschließend im “Krone„-Gespräch. “Ein Mensch ist tot, weil sie pflichtbewusst einen Fehler gemacht hat. Es tut ihr so leid."