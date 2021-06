Malariatod durch Blutkonserve bleibt Rätsel

Für manche ist dieser Justizakt ein Multiorganversagen - in vielerlei Hinsicht. Eine Kärntnerin wurde, wie mehrmals berichtet, in einem Klagenfurter Spital Opfer einer verseuchten Bluttransfusion. Sie starb an Malaria. Schuld wollte an dem Drama bislang niemand wirklich sein. Die Spenderin, die eine Ugandareise und die eigene Malaria-Infektion verschwiegen hatte, erhielt eine Geldstrafe, das Rote Kreuz als Herr der Blutbank blieb unbehelligt, und auch ein involvierter Rotkreuz-Fahrer dürfte nun doch straffrei bleiben.