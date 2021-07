Alkolenkerin flog mit Auto 20 Meter durch die Luft

Eine 21-Jährige fuhr mit ihrem Pkw um 1 Uhr in Pregarten auf der Gutauer Straße. Beifahrer war ein ebenfalls 21-Jähriger. Die Frau kam in einer langgezogenen Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab, fuhr etwa 85 Meter am Bankett bzw. im Straßengraben entlang, bei einem Wasserdurchlass wurde das Fahrzeug hochgeschleudert, landete nach einer Flugphase von etwa 25 Meter und überschlug sich längs.