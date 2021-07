Betrunken mit Moped gestürzt

Bereits in der vergangenen Woche stürzte ein 16-jähriger Pinzgauer in Hinterglemm mit seinem Moped. Die Polizei führte einen Alkotest durch. Wert: 1,4 Promille. Der Pinzgauer leugnete, der Lenker des Mopeds gewesen zu sein. Er wurde mit der Rettung in das Krankenhaus gebracht. Aufgrund von Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der Pinzgauer doch der Lenker des Fahrzeuges war. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und Anzeige erstattet.