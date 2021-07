Landesregierung will Umgang mit Wölfen neu regeln

Wo ist Herdenschutz möglich und wo nicht?

Um eine fachliche Entscheidungsgrundlage zu erhalten, soll das gesamte Tiroler Almgebiet auf seine Eignung für Herdenschutzmaßnahmen hin überprüft und entsprechend kategorisiert werden. Dabei soll festgelegt werden, in welchen Gebieten Herdenschutz jedenfalls möglich ist, in welchen Gebieten bestimmte Arten von Herdenschutz möglich sind, also nur bedingt vonstattengehen kann, und in welchen Gebieten Herdenschutz nicht möglich ist. Bei den zwei letzteren handelt es sich dann um die von LHStv. Josef Geisler (ÖVP) in einem APA-Interview angesprochenen „Weideschutzgebiete“, in denen etwa Problemwölfe abgeschossen werden können.