„Sind in Sachen Wolf einen Schritt weiter als FPÖ“

Die FPÖ-Kritik an der Vertagung des eingebrachten Wolfs-Antrages weist NR Josef Hechenberger entschieden zurück: „Anträge einzubringen ist schön und gut. Wir sind aber auf Landesebene schon weiter. Denn wie von allen Seiten juristisch empfohlen, werden wir zuerst die Möglichkeiten auf dieser Ebene ausschöpfen müssen, um in der EU überhaupt eine Diskussion in Gang bringen zu können. Das hat ja auch der EU-Vertreter in Österreich bestätigt!“