Acht neue Pop-up-Stores für Wolfsberger Innenstadt

Dass wir gerade in dieser herausfordernden Zeit einen Teilnehmerrekord haben, ist ein besonders positives Zeichen. Menschen mit Gründergeist stellen sich mit ihren Ideen beherzt in die Auslage„, freut sich LHStv. Gaby Schaunig. Zu den bestehenden sieben Pop-up-Stores kommen acht neue dazu. “Mit der Förderung wollen wir die Hürden für den Einstieg ein wenig senken„, so Schaunig. Die acht Bewerber werden nun durch den Wirtschaftsförderungsfonds und die Stadtgemeinde unterstützt.