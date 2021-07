Spielberg ist bereit für den Corona-Test

Rund um den Ring ist es jedenfalls fast so wie früher - scheint Corona fast schon vergessen. Schon am Donnerstag waren die Camping-Plätze gut gefüllt, bildeten sich an den Einfahrten Staus von Wohnmobilen mit vornehmlich gelben, niederländischen Kennzeichen. „Das erste Wochenende war ja noch ein Aufwärmen für uns Wirte, damit wir uns wieder ans Ausschenken gewöhnen - jetzt gilt’s“, lächelt Robert Lintschinger, der mit Volker Kapfer den „Race Corner“ bei Camping Gelb schupft.