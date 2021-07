Osttirol: Richtiges Mülltrennen muss gelernt sein

Gefährliche Stoffe in Plastikflaschen

Gefährlich wird es dann, wenn noch Inhalte in Behältern sind, etwa bei Reinigungsmitteln, die ätzend auf die Haut wirken: „Viele vergessen, dass es mit dem Müll nach dem Wegwerfen noch weitergeht und Personen im Abfallwirtschaftszentrum damit in Kontakt kommen“, erklärt Umweltberaterin Laura Kumpf. Dort kam es auch schon zu Verletzungen auf der Haut. Flüssigkeiten müssen vor der Entsorgung entleert werden.