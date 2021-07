Freibad nach „nächtlicher Sauftour“ verwüstet

Keinen Respekt vor fremden Eigentum hatten unbekannte Täter, die im Trauner Freibad (Oberösterreich) ihr Unwesen trieben. Nachdem sie in der Nacht über den Zaun geklettert waren, warfen sie die Sessel des Buffets und einige Hinweisschilder ins Becken, zerstörten Siphons in den Toiletten und hinterließen dabei jede Menge an leeren Flaschen!