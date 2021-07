Walli fix für Olympia in Tokio qualifiziert!

Aber durch zahlreiche große internationale Rennen in ausgezeichneten Zeiten hatte sich Walli zuletzt Woche für Woche in dem Ranking weiter nach vorne geschoben. Dabei verbesserte sie ihre Bestzeit über die Stadionrunde als Sechste in Chorzów auf 51,99 Sekunden. Schneller als Walli war in Österreich bislang nur die legendäre Kärntnerin Karoline Käfer. Mit ihren am 18. Juni 1977 erzielten 50,62 hält sie auch den ältesten österreichischen Leichtathletik-Rekord in einer olympischen Leichtathletik-Disziplin.