Wimbledon: „Rauchender“ Otte sorgt für Aufsehen

Nach einem intensiven Ballwechsel rutschte Otte am heuer wohl besonders tückischen heiligen Rasen von Wimbledon aus. Er blieb kurz liegen und deutete an, etwas geraucht zu haben. Die Szene ging um die Welt - nicht zuletzt, weil Victoria Azarenka, ehemalige Nummer eins der Welt, sie via Twitter pushte.