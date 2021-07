Impfpflicht ist schon Kriterium für Kabeg-Aufnahme

Zwischen LH Peter Kaiser und Gesundheitsreferentin und Kaiser-Stellvertreterin Beate Prettner passt üblicherweise nicht einmal das berühmte Blatt Papier. In der Sache „Impfpflicht in Spitälern und im Landesdienst“ hat jetzt aber ein Telefonbuch zwischen beiden Platz. Kaiser hatte noch am Wochenende eine solche Impfpflicht als nicht nötig empfunden...