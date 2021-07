Bilanz zeigt: Uni Innsbruck ist auf Erfolgskurs

Hoffen auf Grünes Licht im Finanzministerium

Da die Uni also wächst und wächst, „möchten wir in den nächsten Jahren an unseren vier Standorten Bauvorhaben mit 40.000 Quadratmeter Nutzfläche umsetzen“, rechnete Infrastruktur-Vizerektor Wolfgang Streicher vor, der als einziger einen Wunsch äußerte: Dass das Finanzministerium überall grünes Licht gibt.