Steirer-Industrie startet Kampf gegen Klimakrise

Nichts weniger als eine Revolution

Bilanz von Kirschner: „Wir wussten nicht, wie groß die Herausforderung wirklich ist.“ Jetzt weiß man: Sie ist riesig. Was also tun, um Energiebedarf und Emissionen zu senken? „Eine Null an Emissionen ist bei Stahl und Zement heute nicht möglich. Was man machen kann, ist, dieses Abfallprodukt zu nutzen und anderen Prozessen zuzuführen“, sagt der Studienautor. Oder: „Wir brauchen radikale neue Lösungen“ – neue Verfahren, um Stahl und Zement herzustellen. Das kostet viel Geld. Deswegen solle sich die öffentliche Hand noch mehr beteiligen.