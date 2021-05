„Eine Krankheit, keine Charakterschwäche“

„Alkoholismus entsteht im Alltag, unmerklich und leise“, sagt Gerhard Gollner, Leiter der kontakt+co Suchtprävention des Jugendrotkreuzes. Etwa 30.000 Menschen in Tirol haben ein Alkoholproblem. Die Zahl Nichtabhängiger, die aber in einem gesundheitlich riskanten Maß konsumieren, ist deutlich höher. „Für einen gesunden erwachsenen Mann ist ein Bier pro Tag unbedenklich, für Frauen etwa die Hälfte“, erläutert Gollner. An mindestens zwei Tagen in der Woche sollte man komplett auf Alkohol verzichten.