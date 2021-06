I: 52 Gefängniswärter wegen „Massaker“ in Haft

Nach Ausbruch der Coronavirus-Epidemie in Italien war es im März 2020 zu Revolten in mehreren italienischen Gefängnissen gekommen. Grund für die Proteste waren die Maßnahmen gegen das Coronavirus. So wurden Besuche von Verwandten ausgesetzt. Außerdem beklagten Insassen schlechte hygienische Zustände in den stark überfüllten Strafanstalten. Bei den Revolten, die in rund 30 italienischen Gefängnissen ausbrachen, kamen mindestens 13 Insassen ums Leben.