Kriminelle Asylwerber SOFORT abschieben!

Wie kann ein Vorbestrafter noch in unserem Land sein?

So ist es schier unverständlich, dass einer der beiden mutmaßlichen Täter bereits mehrfach vorbestraft ist. Die Frage, warum es in solchen Fällen immer wieder so lange dauert, bis ein straffälliger Flüchtling auch tatsächlich abgeschoben werden kann, wird sich wohl auch hier die Justiz gefallen lassen müssen. Keiner versteht, dass einer, der mehrmals gegen das Gesetz verstoßen hat, noch monate- und teilweise jahrelang unbeirrt in unserem Land bleiben darf. Das sind immerhin tickende Bomben!