Wurde Fans Zutritt mit Regenbogen-Fahnen verwehrt?

Auch wenn es schon drei Tage her ist, ist es immer noch nicht ganz klar, was in Budapest beim EURO-Achtelfinalspiel Niederlande gegen Tschechien passiert ist. Mehrere Fans berichteten darüber, dass ihnen der Zutritt zum Ferenc Puskas Stadion mit Regenbogenfahnen verwehrt wurde. Sie mussten die Fahnen vor dem Stadion lassen.