„Die Mannschaft hat sich enorm verbessert“

Für den 23-Jährigen war der Wechsel nach Dornbirn also der logische und richtige Schritt, die Rothosen werden aber dennoch wieder nur eine Zwischenstation für ihn sein. „Diese Saison werde ich alles für den FC Dornbirn tun und nur von Spiel zu Spiel denken. Aber es ist auch klar, dass ich dieses Jahr auf der Birkenwiese als Sprungbrett nützen will - mein Ziel ist es weiterhin, in höheren Ligen zu spielen“, stellt der Rückkehrer auf Zeit klar.