Neue Chance für „Grill-Touristen“ in Linz?

Neuer Antrag - alte Forderung

So sticht einem etwa der gemeinsame Antrag von Noch-NEOS-Gemeinderätin Elisabeth Leitner-Rauchdobler und Gerlinde Grünn (KPÖ) ins Auge. Obwohl die Stadt jahrelang mit teils unbelehrbaren Grill-Touristen zu kämpfen hatte, wollen die beiden das Brutzl-Thema wieder anheizen, fordern ein Grillraumbewirtschaftskonzept für Linz – mit neuen Zonen nach Wiener Muster (Donauinsel) oder in Parks. Neu? Nein. Bereits im Sommer 2019 hatte die zuständige SP-Liegenschaftsreferentin Regina Fechter mit Ausschussmitgliedern das Donauinsel-Modell in Wien unter die Lupe genommen und für Linz als nicht praktikabel und auch zu kostenintensiv beurteilt. Laut ihrem Büro würde man außerdem aktuell mit den zwei bestehenden Flächen (Jauckerbach, Pichlinger See) das Ausreichen finden. FP-Sicherheitsreferent Michael Raml hat für den Antrag der beiden Gemeinderätinnen kein Verständnis: „Wir brauchen kein neuerliches Linzer Grillchaos!“