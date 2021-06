„Eine Ohrfeige!“ Presse prügelt auf Frankreich ein

FRANKREICH:

„Le Parisien“: „Es ist wie eine Ohrfeige, eine riesige Enttäuschung. (...) Wie so oft seit 2016 schickten uns Les Bleus auf die Straße, eingehüllt in Blau, die Hits des Sommers singend. Das Zurückholen von Karim Benzema, der mit Kylian Mbappe und Antoine Griezmann den besten Sturm der Welt bildet, hatte uns geblendet. (...) Und nun kehren sie wieder nach Hause zurück, ohne Pokal, mit hängenden Köpfen. (...) Sie waren keine richtige Mannschaft mehr. Um bis zur Weltmeisterschaft in achtzehn Monaten wieder eine zu werden, muss der Trainer - wenn er bleibt - sich und sie (die Mannschaft) neu erfinden - eine wahnsinnige Herausforderung.“