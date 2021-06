EM-Topfavorit out! „Jetzt kennt jeder die Schweiz“

Was für eine unfassbare Partie! „Am Schluss kann ich nur sagen: Es ist ein unglaubliches Gefühl. Alle Schweizer können stolz sein. Gestern sagte ich, dass wir Geschichte schreiben werden. Die Mannschaft hat einen Charakter gezeigt. Wir glaubten daran, dass wir noch etwas reißen können, wenn wir das Anschlusstor schießen. Die letzten 30 Minuten waren wir das bessere Team“, so Xhaka, der zum „Man of the match“ gekürt wurde. Beeindruckend: Erstmals seit der Heim-WM 1954 steht die Schweiz in der Runde der letzten acht Teams.