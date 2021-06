Pistolenschüsse bei Pride-Kundgebung in Bregenz

Am Samstagnachmittag um 14 Uhr versammelten sich rund 300 Personen am Bregenzer Kornmarktplatz zur angekündigten Pride-Kundgebung. Die Veranstaltung ging friedlich über die Bühne, bis von mehreren Augenzeugen ein Jugendlicher in der unmittelbaren Nähe gesichtet wurde, der aus einer Waffe Schüsse abgab und daraufhin die Flucht ergriff. Die alarmierte Polizei fuhr sofort zum Ort des Geschehens und fand dort auch eine Neun-Millimeter-Schreckschusspatrone. Wegen der detaillierten Personenbeschreibungen konnte auch der Jugendliche bald gefasst werden, ein 16-jähriger türkischer Staatsbürger.