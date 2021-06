Spannende Workshops bei Ferienbetreuung in NÖ!

„Wissenschaft und Forschung sind wesentliche Kriterien für das Wohl der Menschen in Niederösterreich“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Und deshalb wollen wir so früh wie möglich das Interesse der Kinder daran wecken.“ Gelingen soll das unter anderem mit den beliebten Themen-Workshops im Rahmen der Ferienbetreuung, welche die Familienland GmbH in Kooperation mit der Landesabteilung für Wissenschaft und Forschung in den Sommerferien bietet. Familienlandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister: „Heuer stehen mehr als 100 solche Workshops auf dem Programm, die Spaß, Erlebnis und Wissen in sich vereinen.“