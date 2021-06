Kapfenberg holt einen verlorenen Sohn zurück

„Eine Bank“

"Wir haben, seit Kareem 2018 nach Israel gewechselt ist, immer Kontakt gehalten. Für ihn war und ist die Präsenz auf europäischer Bühne ganz wichtig - das können wir ja in der kommenden Saison wieder bieten“, so Bulls-Coach Mike Coffin, der mit seiner Truppe wieder die Champions League in Angriff nimmt. „Kareem wird wieder ein absoluter Schlüsselspieler für uns. Er ist stabil und eine Bank in allen Bereichen, vor allem aber in der Defensive superwichtig für unser neues Team!“