Pkw drohte, 200 Meter Böschung hinab zu rutschen

Die 40-jährige Frau war am Sonntag um 14 Uhr auf dem Gampadonaweg in Nenzing unterwegs, bei der Engstelle „Kühbrück“ wollte sie einem entgegenkommenden Auto ausweichen und fuhr an den Fahrbahnrand - etwas zu weit, das Auto lief Gefahr, den äußerst steilen 200 Meter langen Hang hinabzustürzen. Der Lenker des entgegenkommenden Wagens, ein 21-jähriger Mann, bemerkte die Notsituation der 40-Jährigen und wendete seinen Wagen an der nächstmöglichen Stelle, fuhr zurück und sicherte das Auto der Frau mit einem Seil.