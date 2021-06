Foda bestätigt Bachmann als seine Nummer eins

Arnautovic nach Italien?

Der ein Jahr jüngere Marko Arnautovic ist ebenfalls ein wichtiger Spieler. Die Entscheidung, ob der China-Legionär künftig wieder in Europa spielen will, überließ Foda dem Angreifer selbst. Der Bologna FC soll sich laut italienischen Medienberichten mit Arnautovic bereits weitgehend einig sein. „Klar ist es wünschenswert, dass es aufgrund der kurzen Wege auch die Möglichkeit gibt, wieder in Europa zu spielen“, meinte Foda. „Aber es ist seine Entscheidung.“