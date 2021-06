Vom Sport in die Wissenschaft

Aufgewachsen in Nöhagen („Eine Gemeinde, in der man nicht nur jede Person, sondern fast jeden Hund vom Namen her kennt“, so die Waldviertlerin), verbrachte Ruth Swoboda bereits als Kind viel Zeit in der freien Natur, vor allem beim Laufen mit ihren sportlichen Eltern. Das sollte sich bezahlt machen: Zum einen wurde sie eine Spitzen-Handballerin, zum anderen hielt auch die Begeisterung für die Natur an.