„Es ist Liebe“: Freunde verteidigen Matt Hancock

„Es ist sehr ernst“

Ein Freund des 42-Jährige sagte der „Mail on Sunday“, dass Hancok sehr verliebt in Colandangelo sei. „Es ist sehr ernst“, wird er zitiert. Gerüchte, wonach die Affäre schon länger gehe und Hancock seine Geliebte ins Ministerium geholt hätte, dementierte der Insider. Die Liaison hätte erst am 6. Mai begonnen, also an jenem Tag, an dem die Aufnahmen entstanden. Die britische Opposition verlangt eine Untersuchung, ob Hancock seine Geliebte vor oder nach dem Beginn der Affäre eingestellt hat.