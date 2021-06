Antrag der roten Jugend: Keine Koalition mit Kurz

Beim SPÖ-Parteitag am kommenden Samstag sind inhaltliche Aufreger eher rar – bis jetzt. Denn die Parteijugend will, wie ihr Chef zur „Krone“ sagte, einen Antrag zur Abstimmung bringen, in dem es um eine heikle Positionierung geht, nämlich: Soll die Sozialdemokratie je wieder mit Sebastian Kurz koalieren oder nicht?