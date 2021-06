Wiener Feuerwehr rettet 4 Küken aus Kanalschacht

Ein Kanalgitter in Aspern in Wien-Donaustadt ist einer Entenfamilie am Freitag zum Verhängnis geworden: Vier Küken stürzten in der Tamariskengasse durch das Gitter in die Tiefe. Doch „Ente gut, alles gut“, wie die Berufsfeuerwehr berichtete: Feuerwehrleute bargen erfolgreich den Tiernachwuchs.