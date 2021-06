Die wichtigsten Tipps fürs Wandern mit Hund

Ableinen nur bei Gefahr

Bahnt sich ein Angriff durch ein Rind an, müssen Hunde sofort abgeleint werden. Sie sind oft der Auslöser für die Aggressionen bei Weidetieren und können sich im Normalfall (je nach Kondition oder Alter des Hundes) selbst leicht in Sicherheit bringen. In der Zwischenzeit können Hundehalter sich selbst aus der Gefahrenzone bewegen. In der Regel sind Rinder friedliche Tiere. Angriffe von Weidetieren sind dann zu befürchten, wenn die Tiere eine Bedrohung im Menschen oder im begleitenden Hund sehen und Drohgesten, die einem Angriff vorausgehen, übersehen oder missachtet werden. Drohgesten müssen ernst genommen werden! Dazu gehört: