Auto fing Feuer, Lenkerin löschte Brand selbst

Gegen 11.15 Uhr fuhr eine 24-Jährige aus Wien mit einem Pkw von Kumberg kommend in Richtung Burgstaller Höhe. Etwa 100 Meter nach dem Angerkreuz bemerkte die Pkw-Lenkerin, dass Rauch aus der Motorhaube des Fahrzeuges aufstieg. Sie hielt den Pkw an und öffnete die Motorhaube. Dabei nahm die 24-Jährige wahr, dass der Motor des Fahrzeuges in Flammen stand. In weiterer Folge löschte die Frau den Brand mit einem Feuerlöscher, welcher sich im Kofferraum des Fahrzeuges befand.