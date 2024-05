Fritzl vor Entlassung: „Seine Augen leuchteten“

Das war 2009 noch anders, als er im Landesgericht St. Pölten wegen des Inzestfalls Amstetten zu lebenslanger Haft und einer Unterbringung in einer Anstalt verurteilt wurde. 24 Jahre lang hielt er seine Tochter in einem Kellerverlies gefangen, zeugte mit ihr sieben Kinder – eines starb bei der Geburt. Kontakt zu seiner Familie strebt der 89-Jähriger im Fall seiner Haftentlassung nicht an, betont Astrid Wagner. Er träume nur von einem Haus im Grünen – das seiner Tochter so lange verwehrt blieb ...