Österreichisches Neuland | Krieg an unserer Grenze

Das gab es noch nie. Nein, jetzt ist hier ausnahmsweise NICHT die Rede vom ersten Achtelfinalspiel einer österreichischen Fußballnationalmannschaft am Samstag. Ja, zwar betritt auch im Londoner Wembley-Stadion Österreich morgen Neuland. Aber schon gestern betrat der österreichische Bundespräsident, wie er selbst sagte, „Neuland“ - mit der Exekutionsanordnung an das Gericht, zu sichten, ob das Finanzministerium von Gernot Blümel wirklich alle vom Untersuchungsausschuss angeforderten Akten geliefert hat. Die nun per Zufallsgenerator bestimmte Richterin muss sämtliche Akten sicherstellen, prüfen, welche privat sind und diese aussortieren, den Rest soll sie bis zum 15. Juli dem U-Ausschuss weiterreichen. Und genau so eine Exekutionsanordnung des Präsidenten gab es eben noch nie. Auch wenn die beiden „Neuländer“ in Sachen Fußball und Präsidentschaftsanordnung in der Sache so rein gar nichts miteinander zu tun haben: Man darf sich fragen, ob Österreich in beiden Fällen etwas zu gewinnen hat?