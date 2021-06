Häuser wurden abgedeckt und Keller überschwemmt

So galt es für die 78 eingesetzten Feuerwehrmänner Keller auszupumpen, Häuser zu schützen und verlegte Straßen vom umgestürzten Bäumen zu befreien. In Kobenz wurde ein Dach einer Lagerhalle großflächig abgedeckt. Ein ähnliches Szenario bot sich den Einsatzkräften auch in der Gemeinde St. Margarethen. Während hier die Gewitterfront durchzog wurde ein Dach eines Einfamilienhauses abgedeckt.