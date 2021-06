Grüner Plan: Bis zu 150 Parkplätze pro Jahr weg

Wenn es ums Thema Auto in Innsbruck geht, gibt es regelmäßig Zoff zwischen den Grünen und den anderen Parteien. Im Gemeinderat steht am Donnerstag erneut die Gartisparkstunde in Tiefgaragen auf dem Programm. Einigen Sprengstoff enthält auch der Radmasterplan, demzufolge 1500 Parkplätze in den nächsten 10 Jahren wegfallen sollen.